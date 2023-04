Les français se mettent au bricolage

Les Français sont devenus de vrais passionnés de bricolage. À la faveur des confinements successifs et alors que l’on passait de plus en plus de temps à la maison, nous avons en effet investi considérablement dans l’amélioration de notre intérieur.





Le bricolage a ainsi connu entre 2020 et 2021 une période de croissance inédite. en France. Une passion qui ne faiblit pas alors que la vie est revenue à la normale et que l'inflation pèse lourdement sur le pouvoir d’achat des français. En effet, en 2022, et malgré les incertitudes économiques, les dépenses en bricolage des ménages ne devraient pas faiblir.





Les français se sont pris de passion pour le bricolage



Avec les confinements successifs, beaucoup de Français se sont mis à bricoler en 2020. C’est vrai qu’il n’y avait pas grand chose d’autre à faire, les bars, restaurants, cinémas, musées, etc. étant complètement fermés. Résultat : de nombreuses personnes ont commencés à se dédier à l’aménagement de leur intérieur et à faire leurs emplettes auprès des grandes enseignes de bricolage, comme Castorama, Mr. Bricolage, ou encore en lorgnant sur le catalogue Brico Dépôt 2023.





Sur cette période, les ventes ont explosé : + 28 % dans les rayons outillages, + 22 % pour les peintures et + 16 % dans la décoration.





Le marché du bricolage a même atteint des records, dépassant 31 milliards d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier, soit 13% de plus que l'année précédente. En plus du temps dont ils disposaient pour s’initier au bricolage, les français ont aussi pu compter sur de nouveaux modes d’apprentissage. Les tutoriels vidéos sur Internet sont en effet un excellent moyen d’apprendre les bases. De nombreuses enseignes de bricolage proposent également des ateliers DIY dans leurs magasins pour initier les débutants.





Quelles enseignes tirent leur épingle du jeu



Dans le contexte actuel, l’enjeu est néanmoins pour les grandes marques de bricolage de maintenir cette ferveur est de garder une croissance positive. C’est néanmoins difficilement réalisable, du fait du retour à la normale, mais surtout de la hausse des prix, encore complexe à chiffrer. Kingfisher, la maison mère de Castorama et Brico Dépôt, a par exemple vu ses ventes diminuer de 1,4 % en France. Elles restent néanmoins bien au-dessus des niveaux pré-pandémie: + 13,9 % par rapport à 2019 pour Castorama et + 12,5 % pour Brico Dépôt.





L’inflation n’a en effet pas découragé les français d’investir dans l’aménagement de leur logement. Malgré l’augmentation des prix (sur des articles comme les vis, la peinture, etc.), les consommateurs ne descendent pas en gamme comme ils le font pourtant dans l'alimentation. Thierry Garnier, le DG de Kingfisher, souligne également que ses clients n’hésitent pas à engager de grands travaux. Les ventes de cuisine ne faiblissent pas et on observe aussi un engouement pour la rénovation des salles de bain.



Les marques comme Leroy Merlin et Castorama boostent également leur vente dans l’efficacité énergétique (thermostats intelligents, pompes à chaleur, etc.)