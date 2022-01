Les flamants roses sur l’étang de Biguglia : pour le plaisir des yeux

Cette année encore, ils n'ont pas dérogé à leurs bonnes habitudes : de part et d'autre de Chjurlinu ils ont, usé de toute leur patience pour capter tous ces instants et, pour une fois encore, faire apprécier leur extraordinaire beauté.Mais au-delà de ce travail, déjà, considérable, l'associationa concocté un nouveau programme de sensibilisation à destination des scolaires avec la mise à disposition gratuite du Kit « Découverte des oiseaux communs ».Cet outil ludique et pédagogique, réalisé avec le soutien de l’Office de l’Environnement de la Corse, accompagné des chants et cris de 20 espèces d’oiseaux, permettra aux enseignantes et enseignants qui le souhaitent de faire découvrir à leurs élèves les oiseaux de leur environnement proche.Pour plus de renseignements : contact@oiseauxdecorse.fr