Les facteurs qui influencent la confiance des joueurs en ligne

La particularité des jeux en ligne

Les jeux en ligne représentent-ils un monde à part où les comportements des joueurs changent par rapport aux comportements de jeux dans la vie réelle ? Y-a-t-il une différence entre les joueurs en ligne et les joueurs dans les casinos terrestres ? Comment être en confiance en jouant à des jeux de hasard ? Nous faisons le point.Bien entendu, les jeux en ligne présentent des différences substantielles avec les jeux de société ou même avec les mêmes jeux de casino joués en personne. Beaucoup d’études ont été menées sur le sujet et rapportent les points suivants :

● La notion du temps n’est absolument pas la même en ligne que dans la vie réelle, ce qui peut être un avantage dans le cas du télé-travail . En effet, on a moins tendance à se rendre compte du temps que l’on passe devant les écrans. Ainsi, les joueurs en ligne passent plus de temps à jouer.● Le joueur joue seul, bien qu’il puisse jouer en réseau ou même dans des espaces de jeux en direct comme sur les Lives Casinos par exemple, il demeure seul devant son écran d’ordinateur ou de portable. Ainsi, la pression sociale est moins forte, les joueurs auront donc tendance à miser des sommes plus importantes.● L’argent n’est parfois pas vraiment représenté sur le jeu en ligne. De plus, les dépôts se font de manière quasi automatique, ce qui pousse les joueurs en ligne à dépenser plus.

De plus, certains experts s’entendent pour dire qu’internet est devenu un monde à part. Ainsi, certains individus ont tendance à adopter des comportements qu’ils n’auraient jamais dans la vie réel car ils sont “protégés” par leur écran.

Les joueurs en ligne expérimentent des biais cognitifs spécifiques

En plus de la spécificité de jouer en ligne, les joueurs peuvent également expérimenter des biais cognitifs (altération de la capacité à raisonner logiquement) propres aux jeux de casino. Voici ceux que l’on retrouve principalement :

Erreur du parieur

Biais de disponibilité

C’est ce que les experts nomment le sophisme du joueur. En effet, c’est un biais qui pousse le parieur à croire que les tirages précédents vont avoir une influence sur les tirages suivants. C’est ce fait que l’on croit qu’une série de défaites à la machine à sous va mener vers une victoire comme si la machine allait finir par vous rembourser vos pertes.A cause d’une surcommunication de la part des casinos par exemple, les joueurs ont en tête les images de victoires. Ainsi, le joueur pense que cela va finir par lui arriver aussi, qu’il va obtenir tous les numéros gagnants ou bien que la bille va s’arrêter sur le numéro sur lequel il a placé toutes ses économies. Alors que les probabilités de remporter le jackpot restent quand même assez faibles.

Excès de confiance

Ce biais, que l’on retrouve assez souvent chez les joueurs adeptes de jeux stratégiques comme les joueurs de poker par exemple, veut que les joueurs se pensent plus intelligents que leurs concurrents. Partant de cette certitude, ils auront donc tendance à miser de plus grosses sommes puisqu’ils sont certains de gagner du fait de leur sois disant “capacités supérieures".

Illusion de contrôle

Voici un biais commun à la plupart d’entre nous : la croyance que l’on peut, par notre comportement, influer sur des événements aussi aléatoires qu’un tirage par exemple. En effet, les joueurs ont tendance à penser que s'ils répètent des schémas, prononcent des mots, jouent à un certain moment etc. cela pourra les faire gagner.

Loi des grands nombres

Des études ont montré que les joueurs ont tendance à croire que plus le nombre de possibilités est grand, plus les probabilités de gagner sont élevées. Par exemple, si le joueur a le choix entre un jeu de 250 avec 30 cartes gagnantes et un jeu de 52 cartes avec 8 cartes gagnantes, il choisira le jeu de 250 cartes. Alors même que la probabilité de gagner est de 15% avec le jeu de 52 cartes et de seulement 12% avec celui de 250.

La confiance des joueurs en ligne est-elle légitime ?

Comme nous venons de le voir, la confiance ressentie par les joueurs en ligne n’est pas forcément plus légitime que celle expérimentée par les joueurs de casino classiques. On pourrait même dire qu’elle est encore moins légitime car elle est doublement biaisée, par les biais classiques mais en plus par le fait de se trouver seul devant un écran !

Cependant, les joueurs en ligne ont un avantage non négligeable sur ceux qui jouent dans les casinos terrestres : le taux de redistribution. En effet, ce dernier est substantiellement plus élevé dans les casinos en ligne et tourne en général autour de 96%, contre à peine 86%. Les joueurs en ligne ont donc peut-être raison de se sentir en confiance car plus le taux de redistribution est élevé, plus les chances de gains sont grandes.