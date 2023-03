Les émissions des microparticules de la future centrale du Ricanto inquiètent le collectif Terra

"Centrale à fioul et biodiesel = cancer". Les pancartes affichées sur l'un des murs des locaux ajacciens de la Ligue contre le cancer, qui fait partie du collectif Terra, font rapidement passer le message. Avant même que Dominique Lanfranchi, en porte-parole du collectif, n'explique les raisons de cette réunion.



"Nous demandons à ce que se tienne rapidement une réunion du conseil de l'énergie, de l'air et du climat car elle décide de ce que seront les futures Programmations Plurielles de l'Énergie (PPE), et nous tenons à avoir des explications quant à l'abandon du gaz naturel, affirme-t-il. L'appel a été déclaré infructueux sans que nous ne sachions véritablement pourquoi. D'autre part, la Région a accepté un fonctionnement de la future centrale du Ricanto au biocarburant en émettant une réserve : que les valeurs limites d'émission soient équivalentes à celles du gaz naturel. Or, nous savons pertinemment aujourd'hui, après avoir eu un échange avec la direction d'EDF, que les valeurs fixées sont à 10 mg/m³ d'air expulsé, ce qui ne correspond pas aux valeurs limites d'émission de gaz naturel qui se situeraient à 2 mg/m³ d'air expulsé."