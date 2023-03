Les élèves du Lycée de Balagne à la découverte de l'Espagne et de l'Italie

Après avoir travaillé tout au long de l'année sur la culture hispanique, le 23 janvier une quinzaine d'élèves de première accompagnés de leurs professeurs Muriel Payen (Espagnol) et Sandrine Pelosini (Anglais) partaient pour un voyage à Madrid.

Durant ces cinq jours, les jeunes ont pu visiter le musée du Prado et admirer les oeuvres de Velázquez, Bosch, Goya, le Centro de arte Reina Sofía et son célèbre Guernica de Picasso, les oeuvres de Dalí et Miró, et la maison-musée du peintre Sorolla. Ils ont également découvert le quartier de Malasaña et son street art où ils ont réalisé un tote-bag. La dégustation de chocolate con churros et tapas, le spectacle de flamenco et le Parc du Retiro, où ils ont pu faire une promenade en barque, ont été des moments forts de ce voyage.

L'hébergement s'est fait en famille pour favoriser l'apprentissage de la langue et l'immersion dans le mode de vie espagnol. "Ce voyage a été l'occasion pour les élèves et leurs professeur.es de mieux connaitre la culture hispanique. Madrid est une ville très variée, à la fois très traditionnelle et moderne, avec des quartiers dynamiques et des endroits romantiques. Les élèves en sont repartis avec une meilleure connaissance de la culture espagnole et de ses merveilles." soulignent les professeurs Muriel Payen et Sandrine Pelosini ravies que leurs élèves puissent avoir découvert grâce à ce voyage scolaire un nouveau pays, ses habitants et sa langue.