Les élèves des maternelles du Grand Bastia s’éveillent au sport sur la pelouse du Sporting

C’est sur la pelouse du temple du football corse, le stade Armand-Cesari, et grâce au partenariat de la CAB, que Don-Pierre Beveraggi, délégué départemental USEP 2B, a pu organiser ces journées découvertes. Autres partenaires : les ligues corse de football, de tennis, de rugby, d’athlétisme, les clubs Centre Taekwondo Bastia et Bastia Team Natation multisports, et les stagiaires BPJEPS, Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. « 27 stagiaires sont présents sur les deux jours » souligne David Pocq, responsable BPJEPS. « Gérés par la Ligue Corse de Rugby, ils viennent des clubs de Lucciana, Balagne et SCB. Être ici pour eux, c’est être véritablement au cœur du métier qu’ils ont choisi de faire ».

Au menu de ces deux jours et des quelque 500 gamins de 18 écoles qui y participent : 7ateliers d’une durée de 20 minutes ( baby foot, baby rugby, baby tennis, baby athlétisme, baby skate, Tae Kwondo et atelier motricité.

L’encadrement est assuré par l’USEP, l’Inspection académique de Haute-Corse et les différents intervenants.



Ce lundi c’est aussi sous l’œil ravi de Bruno Benazech, directeur académique des services de l'Éducation Nationale, que les enfants se sont éclatés sur la pelouse du SCB !