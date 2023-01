Les élèves de l'école de Lumiu, porte-parole de la biodiversité

"Aire Marine Éducative est un dispositif mis en place par l’ OFB , l’Office française de la Biodiversité organisé en réseau : il y en a plusieurs e n France et en outre-me r " explique Frederic Giuntini de l’association I Sbuleca Mare , référent du projet.



La Pointe de Spanu , située à Sant ’ Ambrosgiu sur la commune de Lumiu est le site que les enfants, jeunes protecteurs de l’environnement, ont choisi, en fonctions de leurs critères, 15 jours plus tôt afin de mener leur projet. "Tout s’est très bien passé. Les enfants avaient le choix entre L’ Arinella , Caldanu et Spanu . Nous avons fait en classe un travail sur la géographie du littoral, la lecture et le croquis du paysage. L’objectif de cette sortie était de redécouvrir la zone. Nous avons réalisé plusieurs ateliers. Dessiner ce qu’ils y voyaient, travailler et réagir avec les 5 sens . Ils étaient tous ravis malgré le froid. Ce sont des enfants qui s’investissent en plus" explique Sylvie, institutrice à Lumiu .



Aire M arine Éducative un proje t qui implique les enfants. "Ce n’est pas un projet qui culpabilise. Au contraire, les enfants découvrent une zone qu’ils vont apprécier et observer, ainsi, ils feront tout pour la protéger. C’est très important ! " ajoute-t-elle. Aire Marine Éducative, un projet q ui éduqu e par les plus jeunes. "Le but de ce projet est d’aider les élèves à développer leurs connaissances et leurs capacités d’agir pour protéger la biodiversité afin qu’ils puissent devenir eux-mêmes acteurs de la gestion d’une partie du littoral de leur commune " continue Frédéric Giuntini .



Sur ce site, différents milieux sont à étudier et à connaître ainsi que la faune et la flore qui s’y trouvent. Les espèces insulaires ainsi que les invasives comme la griffe de sorcière . " Ils se sont dit que s’ils s’investissaient à cet endroit, ils pourraient également participer à des arrachages pour protéger la biodiversité " ajoute-t-il. Les enfants ont eu l’occasion de découvrir à cet endroit une marque temporaire qui est une zone humide uniquement durant la saison d’hiver et où se trouve une biodiversité particulière, intéressante à étudier. "Ils sont très impliqués dans ces actions. Ils doivent eux-mêmes choisir les moyens et les actions à mener sur le site pour mieux protéger l’espace. Pour cela, 10 séances sont prévues sur le terrain".



Les enfants, porte-parole de la protection de la biodiversité

Pour l’heure, les élèves se sont rendus 2 fois sur place. Au terme de ces 10 séances étalées sur toute l’année, il sera possible dans un premier temps de faire labelliser la Pointe de Spanu , Aire Marine Éducative, puis à l’occasion du Festival de la Mer , que l’association I Sbuleca Mare reprendra à son actif, les 14 et 15 octobre 2023, "les enfants ayant participé au projet pourront présenter leur travail et auront également la possibilité de sensibiliser les visiteurs grace à leur implication. Ils deviennent ainsi les porte-parole de la protection de la biodiversité".



Dans les années à venir, le Projet d’Aire Marine Éducative sera perpétué et sera transmis aux nouveaux élèves de CM1 par les nouveaux élèves de CM2 eux-mêmes . "Avec l’expérience qu’ils auront vécue au cours de l’année, ils présenteront ce projet aux p lus jeunes et de fair e passer le relais " précise la maîtresse.