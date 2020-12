Les élèves d'Oletta à la découverte de l'élevage ovin et caprin

Consommer local et de saison n'a jamais été autant d'actualité. Le transmettre aux jeunes, c'est le choix qu'à fait le point accueil installation de la chambre d'agriculture de Haute-Corse. Ainsi, des acteurs de la filière ovine et caprine insulaires se sont rendus à l'école d'Oletta ce vendredi 4 décembre, où les 20 élèves de la classe de Marie-Catherine Battaglia les attendaient impatiemment.



"C'est le meilleur vendredi qu’on a jamais passé", lance une élève. Et pour cause, le programme de cette journée pédagogique leur réservait pleins de surprises. Des ateliers sensoriels sur les produits locaux, sur leur origine et l'enseignement de la saisonnalité était au rendez-vous de cette matinée bien animée. L'après-midi, direction la ferme où les petits curieux, accompagnés d'Antoine Luciani et Jean-Louis Luciani, exploitants agricole en filière ovine avec transformation fromagère, ont même eu le droit de voir la fabrication du brocciu. "Les ateliers sont ludiques, les enfants sont ravis", assure la maîtresse et directrice de l'école d'Oletta.



Révéler des vocations



Habituellement, c'est dans les cantines scolaires que la chambre d'agriculture va effectuer de la sensibilisation. Mais cette année, coronavirus oblige, c'est classe par classe qu'ils devront intervenir.

Accompagnés par leurs partenaires la Draf, l'Odarc, la chambre d'agriculture et le rectorat, le point accueil installation (PAI) et les jeunes agriculteurs de Corse rencontrent souvent les élèves de collèges à l'occasion d'Agrigusti.

Au cours de leurs interventions ils entendent, susciter des vocations. "Vers 16 ans, ils sont nombreux à faire le choix de se tourner vers l'agriculture. Chaque année il y a une filière qui se détache un peu plus. Il y a 4 ou 5 ans c'était l'apiculture, cette année c'est l'arboriculture", explique Emilie Ceccarelli, responsable du PAI.



Cette dernière s'occupe d'ailleurs du recrutement pour le brevet professionnel de responsable d'exploitation qui permet d'obtenir la modulation jeune agriculteur. Tous les ans, elle enregistre 60 demandes pour seulement 20 places.

Il faut croire que l'agriculture corse a encore de beaux jours devant elle.