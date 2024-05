Les élèves bilingues du collège Fesch d'Ajaccio en immersion culturelle à Florence

Au cours de cette semaine, les élèves ont visité des monuments tels que la basilique Santa Croce, la cathédrale Santa Maria del Fiore et la Galleria dell'Accademia, où ils ont pu admirer le célèbre David de Michel-Ange. Chaque visite a été une immersion dans l’art et l’architecture de la Renaissance, permettant aux jeunes Ajacciens d’apprécier les œuvres qui ont façonné cette période florissante de l’histoire européenne.



Parmi les moments forts du voyage, la visite de l'atelier de rénovation de livres anciens de Simone Martini a particulièrement marqué les esprits. Cet artisan, qui travaille également à la restauration des ouvrages de la bibliothèque municipale d'Ajaccio, a partagé son savoir-faire avec passion. Les élèves ont pu observer de près les techniques de conservation et de restauration, découvrant ainsi un aspect méconnu mais essentiel du patrimoine culturel.



De plus, un atelier de peinture de la Renaissance, organisé à l'Institut de France à Florence, a permis aux élèves de s’essayer à des techniques artistiques ancestrales. Encadrés par des experts, ils ont reproduit des fresques et des peintures dans le style des grands maîtres florentins, une expérience pratique qui a enrichi leur compréhension de l’art de cette époque.



"Ce séjour à Florence a été une belle expérience éducative et humaine pour les élèves du collège Fesch. En plus de renforcer leurs connaissances historiques et artistiques, il a favorisé la cohésion du groupe et l’épanouissement personnel de chacun." indique Pierre-Do Ramaccioti qui avec les autres professeurs accompagnateurs se félicite de la curiosité et de l’enthousiasme manifestés par leurs élèves "tout au long de ce périple culturel."