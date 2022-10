Les droits du fleuve U Tavignanu en débat à Aleria et Corte

"Depuis la création du collectif, je fais partie de ceux qui se sont opposés à ce projet d'enfouissement, il s'agit d'une absurdité. Avec les différentes associations, les élus, la population et l'énorme soutien du monde agricole, nous nous battons contre ce projet." explique Pascale Bona , membre actif du collectif Tavignanu Vivu qui a engagé u ne bataille pour la préservation des droits de notre fleuve. " Nous nous incarnons dans cette démarche, car ce projet est une très grande menace pour le Tavignanu et cela est inacceptable" .



Après avoir été déboutée de ses demandes en 2021, par la cour administrative de Marseille puis le Conseil d' État qui a autorisé la société Oriente E nvironnement d'ouvri r et d'exploiter le centre d'enfouissement de déchets, le collectif Tavignanu Vivu reste fortement mobilisé. Le 18 octobre prochain se tiendra une audience au tribunal administratif de Bastia qui jugera des prescriptions attaquées par les porteurs du projet d'enfouissement. " Chaque individu, militant de la nature, peut soutenir les droits du Tavignanu en signant une pétition mise en place par Tavignanu Vivu et qui compte plus de 5000 signatures, la ville de Bastia et d'autres communes soutiennent cette démarche". explique P ascale Bon a "la nature fait preuve d'une belle résilience à condition de ne pas la détruire complètement, nous sommes actuellement focalisés sur la date du 18 octobre, à la suite de cette audience, nous verrons quelles démarches adopter, nous continuerons de nous battre" .



Les conférences/ débats qui se tiendront à Corti et Aleria seront l'occasion d'être pleinement informé et surtout de faire émerger une prise de conscience primordiale pour la défense des droits de l a nature et d i u fiume Tavignanu .





Infos ++

samedi 8 octobre à 15h à Corte , Amphi Ettori, campus Mariani

dimanche 9 octobre à 14h à la Maison des Associations d'Aleria.