Les députés du groupe LIOT en visite en Corse

Alors que la France attend toujours de connaître les noms qui composeront le futur gouvernement du nouveau Premier ministre Michel Barnier, les vingt-deux députés du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires (LIOT) - dont font partis les députés de la 1ère circonscription de Haute-Corse, Michel Castellani, et de la 2ème circonscription de Corse-du-Sud, Paul-André Colombani - sont déjà bien au travail et ont entamé ce mercredi leurs journées parlementaires en Corse-du-Sud, emmenés par leur président Stéphane Lenormand, député de Saint-Pierre-et-Miquelon.



Durant trois jours, les 22 députés du groupe vont ainsi enchainer un programme chargé. Après un passage à la Chambre d’Agriculture cet après-midi, où ils ont pu échanger avec le président de la Chambre d’Agriculture de Haute-Corse, Joseph Colombani, et la présidente de la FDSEA 2A sur l'autonomie alimentaire, le revenu des agriculteurs ou encore le foncier. Ils ont ensuite pris la direction des locaux de la Collectivité de Corse pour s’entretenir avec le Conseil exécutif à l’heure où le processus d’autonomie a été mis en stand-by depuis la dissolution de l’Assemblée Nationale. Puis, ce jeudi, le groupe se rendra du côté de Zonza Sainte Lucie de Porto-Vecchio pour des rencontres avec les maires et acteurs du monde économique insulaire. Enfin, dernière étape de ces journées parlementaires, les députés de LIOT seront à Bonifacio vendredi