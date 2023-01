Les dates des soldes d'hiver 2023 en Corse

Dans un peu plus d'une semaine les soldes d’hiver 2023 vont débuter avec leur lot de bonnes affaires et de rabais attractifs. Cette année les soldes d’hiver dureront 4 semaines, du 11 janvier au 7 février inclus. À titre dérogatoire pour l’année 2023, la date de début des soldes d’hiver est également fixée au 2 janvier pour les départements métropolitains de Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, et Vosges ainsi qu’au 7 janvier pour le département d’outre-mer de Guadeloupe, et même plus tard pour les autres.Avec un bilan des soldes d'été très mitigé suite à la crise sanitaire de la Covid-19 ainsi qu’à la guerre en Ukraine et l’inflation galopante, les commerçants espèrent bien débuter 2023 sur une note positive, même si depuis quelques années les ventes privées et le Black Friday permettent des profiter des belles et avantageuses promotions avant la date de début des soldes.