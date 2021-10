Les danses espagnoles d'Arte Flamenco reviennent à Bastia et Biguglia

Philippe Jammes le Lundi 4 Octobre 2021 à 11:52

Après une période de disette en raison de la crise sanitaire, l’association Arte Flamenco, vient de reprendre ses cours à Bastia et Biguglia. Une très bonne nouvelle pour les adeptes de cet art qui associe musique vocale, danse et accompagnement musical qui peuvent exprimer les plus profondes émotions.