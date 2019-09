Les craintes de Femu a Corsica et de la municipalité de Santa Maria di Lota pour l'avenir du couvent Saint-Hyacinthe

Rédigé par Charles Monti le Lundi 9 Septembre 2019 à 18:17

L'avenir du Cunventu di San Ghjacintu de Santa Maria di Lota : Femu a Corsica, qui craint pour l'évolution de la structure depuis le départ des dernières sœurs qui y résidaient, et son secrétaire général et député de la Corse Jean-Felix Acquaviva, ont rassemblé lundi en début d'après-midi nombre de leurs militants ainsi qu'une bonne partie du conseil municipal de la commune solidaire de son maire Guy Armanet devant le couvent qui fait l'objet de leur courroux. Du côté de Femu a Corsica, où le second député de Haute-Corse Michel Castellani a lui, aussi fait part de son inquiétude, comme celui de la municipalité, au sein de laquelle Guy Armanet clame haut et fort que "tant que le couvent ne sera pas venu au sein du giron communal ou territorial il manquera un maillon au patrimoine de la Corse", on affirme surveiller, désormais, de près l'évolution de la structure propriété de l'association Concorde au sein de laquelle Miroslav Gala, son représentant sur place, réfute et balaie d'un revers de la main toutes les rumeurs qui circulent dans la Pieve de Lota. Il dément, aussi, avec la même conviction toutes les hypothèses qui ont été échafaudées jusque-là. Il invite même toutes les sœurs et moines de Corse à venir s'installer au… couvent.Les trois points de vue devant la caméra de CNI

