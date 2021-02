Les courts métrages corses en fête !

La Fête du court métrage est née de la volonté de mieux faire connaître le format court au plus grand nombre. Pendant une semaine, cinéphiles ou néophytes, jeunes publics, familles et passionnés, explorent la magie du court métrage, partout en France et à l'international, à l'occasion de cette grande fête gratuite et ouverte à tous. Elle se déroulera cette année en ligne ou en présentiel en fonction de l’évolution de la crise sanitaire.Chaque année, cette manifestation élabore une programmation officielle – avec le soutien de L'Agence du court métrage – pensée pour valoriser le meilleur du court, s'adresser à tous les âges et publics et mettre en avant les grand.e.s réalisateur.rice.s de demain. Cette programmation est rendue accessible gratuitement à tout lieu ou personne souhaitant diffuser des programmes de films courts durant la période de l’évènement.Au-delà des projections organisées partout en France et à l’international, La Fête du court métrage est aussi l’occasion d’animations, rencontres ou encore ateliers d’éducation à l’image dans plusieurs villes ambassadrices. Pour participer, échanger, fabriquer, apprendre et amener le cinéma à la portée de tous.A travers les différents programmes, plusieurs réalisateur.rice.s corses sont à l’honneur. C’est le cas de Pierre Salvadori avec Ménage (1992) dans le programme les Grands Classiques. On retrouve aussi avec plaisir dans la sélection Talents d’Aujourd’hui Féeroce de Fabien Ara, prix Arte Mare 2019 ainsi que Shiny Happy People de Mathilde Petit, présenté en compétition au festival de Lama la même année. A noter que ces deux courts ont été tournés à Ajaccio et ont bénéficié du soutien de la Collectivité de Corse. Hasard des programmations, l’actrice Marie-Pierre Nouveau est au casting de ces deux films. Dans Shiny Happy People, elle est accompagnée de Jean-Emmanuel Pagni, Pascal Tagnati et de Souleymane Sylla. Dans Féeroce, elle joue au côté de Nathanael Maini et du jeune Ange-Nicolas Castellotti.Par ailleurs, Les Saisons Sauvages de Nathalie Giraud, qui a obtenu le prix du festival de Lama 2020, vient lui d’être sélectionné en Suède au Buff Malmö Film Festival.Enfin, la 11édition du Nikon film Festival, ce événement original ouverts à tout.e.s sur le principe simple d’une thématique – cette année le jeu – et d’un format de 2mn20, dévoilera sa sélection et lancera le début des votes le 24 février prochain. Deux « teams » corses ont envoyé leurs films, Geneviève Lodovici et Alizée Pinelli ont réalisé En soirée tandis que Carla Paoli et Stéphane Rémond ont proposé Ex-taulards Sensations. Deux films que l’on a hâte de découvrir et qui attendent vos votes ( lien ici ) !