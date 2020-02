Les championnats de Corse U13, U17 de squash se sont déroulés à l'Ile-Rousse

Les championnats de Corse de Squash, en catégories U13 ans et U17 ans, se sont déroulés le week-end dernier au Squash Loisirs Balagne.Au total, ce sont 35 enfants issus des clubs de L'Ile-Rousse et Borgo qui étaient en lice . Chez les U13 ans, Tristan Mebarek, champion en titre, double la mise en dominant de bout en bout la compétition sans concéder un seul jeu jusqu'en finale où il s'est imposé logiquement face à son coéquipier de club Ennio Sciascia.A noter la belle 3eme place de Aaron Gesell, champion de Corse U11 ans, qui progresse à chacune de ses sorties.Chez les Filles, on attendait le duel entre la toute jeune Lily Romieu (9 ans), médaillée de bronze aux France U11 ans, et la Borgaise Lina Franchet. Très proches l'une de l'autre, les deux espoirs insulaires ont livré un superbe match remporté au final par Lina Franchet au terme de 4 jeux très serrés. La Balanine Livia Castel monte pour la 1ere fois sur le podium.En U17 ans, Mélissa Mebarek s'offre un nouveau titre logiquement en dominant en finale sa cadette Noémie Ledrich, championne de Corse U15 ans.Chez les garçons, l'intensité montait d'un nouveau cran avec des rencontres de très bon niveau. Antonin Romieu n'a pas laissé filer un nouveau titre qui lui tendait les bras. Le n°5 européen, qui aura des rendez-vous internationaux importants dans les prochaines semaines, s'ets imposé en finale face à son coéquipier Loic Malherbe au terme d'un match de haut niveau. Jean-Charles Deleplanque monte sur le podium en dominant Vincent Luigi pour la 3eme place.Les jeunes Corses seront à l'ouvrage en mars à Créteil pour un Open National, puis à Chartres pour les championnats de France U13/U17 ans.Avant cela, le loto du Squash Loisirs au profit de l'école de squash sera organisé le vendredi 13 mars.U13 ans F : 1. Lina Franchet, 2. Lily Romieu, 3. Livia Castel, 4. Rafaëlla Guidoni, 5. Maxime Marfisi, 6. Elia GrossiU13 ans G : 1. Tristan Mebarek, 2. Ennio Sciascia, 3. Aaron Gesell, 4. Pierre-Jean Quilici, 5. Axel Dorigny, 6. Lylian Scampini, 7. Charles Lachaud, 8. Hugo Albaladejo, 9. Marcantone Loverini, 10. Gabriel Boyer, 11. Yanis El Ayari, 12. Laurent Ferrandi, 13. Milo RossiU17 ans F : 1. Mélissa Mebarek, 2. Noémie Ledrich, 3. Hiba BaarabU 17 ans G : 1. Antonin Romieu, 2. Loic Malherbe, 3. Jean-Charles Deleplanque, 4. Vincent Luigi, 5. Jean-Laurent Fazi, 6. Jérôme Vandaele, 7. Pierre-François Lopes Manenti, 8. François Lesy, 9. Pierre-Marie Vandaele, Enzo Bruillot, Gabriel Vauquois, Christophe Cermolacce et Théo Plouhinec