Les auteurs d'actes de vandalisme au Lycée de Balagne en 2018 identifiés

Les faits se sont produits entre le 15 et 17 juin 2018 au Lycée Polyvalent de Balagne.

Des individus se sont introduit dans l'établissement scolaire de l'Ile-Rousse en cassant la vitre d'une porte et, une fois à l'intérieur ils ont procédé à des actes de vandalismes dans une classe, avant de repartir sans voler la moindre des choses.

Sur place, le matin de la découverte, les gendarmes de la Brigade de Recherche, chargés de l'enquête ont prélevés des empreintes.

L'un des auteurs de ces faits s'était en effet t coupé en cassant la vitres, ce qui a facilité la tâche pour les enquêteurs dans leur recherche d'identité.

Identifié, confondu, ce dernier a été interpellé.

Il devra répondre de son acte lors d'une convocation devant le délégué du Procureur de la République.

Le second individu a lui aussi été identifié mais entre temps a quitté la Corse pour son Pays d'origine en Europe de l'Est, ce qui ne l'empêchera pas de se soustraire à la justice.