Les annonces judiciaires et légales de CNI : avis de constitution

AVIS DE CONSTITUTION



Avis est donné de la constitution de la société Viticorse suivant acte sous seing privé du 6 novembre 2020 présentant les caractéristiques suivantes :



Forme : société par actions simplifiée



Dénomination : Viticorse



Capital : 5.000 euros



Siège : Lieudit Pompugliani, 20270 Aléria



Objet : la plantation mécanique ou manuelle de tous plants de vignes, plants fruitiers et autres plantations, toutes prestations de services de travaux agricoles et viticoles et plus généralement, toutes opérations agricoles, commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à l'objet social, à tous objets similaires ou connexes pouvant favoriser l'extension ou le développement.



Durée : 99 ans



Admission aux assemblées et droit de vote : chaque action donne en outre droit au vote et à la représentation dans les consultations collectives, proportionnel à la quotité du capital qu'elle représente. Chaque action donne droit à une voix.



Clauses relatives à l'agrément des cessionnaires d'actions : le transfert de titres est libre entre associés et au profit des tiers sous réserve de tout accord extrastatutaire conclu entre les associés de la société.



Président : Monsieur Jean-François Renucci, demeurant demeurant Lieudit Pompugliani, 20270 Aléria



Immatriculation : R.C.S. Bastia



Pour avis.

640 930