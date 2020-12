Les annonces judiciaires et légales de CNI : Vintage Location

VINTAGE LOCATION



SAS au capital de 2000 €



Siège social :

LIEU DIT PALAGLIOLO, 20146 Sotta



848 290 508 RCS d' Ajaccio



L'AGE du 01/12/2020 a décidé d'étendre l'objet social de la société à : La société a pour objet, en France et à l'étranger :



- La création, l'acquisition, la vente, la location, la gestion et l'exploitation de tous fonds de commerce de location de véhicules anciens et de collection



- la vente de pièces détachées automobiles et réparation, entretien de véhicules automobiles,



- Toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à :



la création, l'acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers, se rapportant A l'une ou l'autre des activités spécifiées ci-dessus;



la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés, brevets et droits de propriété intellectuelle concernant ces activités ;



la participation, directe ou indirecte, de la Société dans toutes opérations financières, mobilières ou immobilières ou entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe



toutes opérations quelconques contribuant de la réalisation de cet objet.



Modification au RCS d' Ajaccio

---

665256