Les annonces judiciaires et légales de CNI : Taberna Ribella

Taberna Ribella

Par acte SSP du 17/12/2020, il a été constitué une SAS ayant les caractéristiques suivantes :



Dénomination :



TABERNA RIBELLA



Objet social : création, exploitation, location de tous fonds de commerce de caviste, petite restauration, brasserie, sandwicherie, restauration ambulante et plus généralement la vente de produits et accessoires se rapport à l'activité.



Siège social :

Pastricciola, Route de Saint Florent, 20253 Patrimonio.



Capital : 1000 €



Durée : 99 ans



Président : M. Maestracci Pierre-François, demeurant Hameau de Canale, 20253 Patrimonio

Admission aux assemblées et droits de votes : Pas de condition d'admission particulière. Chaque actionnaire a le droit de participer aux décisions collectives par lui-même ou par un mandataire. Chaque action donne droit à une voix. Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel au capital qu'elles représentent.



Clause d'agrément : La cession des actions à un tiers est soumise à l'agrément de la collectivité des actionnaires.



Immatriculation au RCS de Bastia

