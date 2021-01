Les annonces judiciaires et légales de CNI : SmarTek

SmarTek

Aux termes d'un acte sous seing privé, il a été constitué une société par actions simplifiée présentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : SmarTek

SIEGE SOCIAL : AJACCIO (20090) - Pôle d'Activité du Stiletto.

OBJET : L'achat et la vente, en gros et en demi-gros, de tout matériel électronique ; La réparation de produits « multimédia » ; La maintenance informatique et « multimédia » ; Domotique et réseaux

DUREE : 99 ans

CAPITAL : 1.000 €

AGREMENT : Les cessions d'actions sont libres entre associés. Toutes les autres cessions sont soumises à l'agrément préalable de la collectivité des associés.

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET DROIT DE VOTE: Chaque associé a le droit de participer aux décisions par lui-même ou par mandataire et chaque action donne droit à une voix. PRESIDENT : M. Khalid AZHOUR, demeurant à AJACCIO (20090) - Résidence l'Orangerie - Bâtiment A1 - Avenue Maréchal Lyautey

IMMATRICULATION : RCS Ajaccio.

667373