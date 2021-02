Les annonces judiciaires et légales de CNI : Sarl Impresa

Par ASSP du 11/02/2021, est constituée la SARL Nova Impresa



Objet : conseil et assistance à toute entreprise ou particulier ayant un projet évènementiel faisant appel à des activités de restauration, d'hébergement, de tourisme d'affaires, d'audiovisuel, de décoration et artistiques de toutes natures, en France ou à l'étranger. Achat et revente de prestations, matériels et biens divers. Formation de personnel



Durée : 99 ans



Capital : 1000€



Siège : 29 castello rosso 20166 Pietrosella



Gérant : Dominique JULO demeurant 29 castello rosso 20166 Pietrosella



La société sera immatriculée au RCS d'Ajaccio

---

697798