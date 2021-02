Les annonces judiciaires et légales de CNI : SCI Dayssol Marrazzo

Par ASSP le 29/01/2021, il a été constitué la SCI: DAYSSOL MARRAZZO.

Capital : 2€.

Objet : L'acquisition et gestion civile de biens immobiliers en vue de location non meublée et accessoirement meublée et/ou l'occupation à titre gratuit pour un usage propre.

​Siège : Residence Appolonie BAT A RDC rte de St Antoine 20200 BASTIA.

Gérance : DAYSSOL Amélie Residence Appolonie BAT A RDC rte de st Antoine 20200 BASTIA.

Les cessions de parts sont libres entre les associés, leurs ascendants ou descendants.

Durée: 99 ans. Au RCS de BASTIA

693020