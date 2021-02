Les annonces judiciaires et légales de CNI : S3C LOCATION

Par ASSP en date du 01/01/2021, il a été constitué une SASU dénommée :



S3C LOCATION

Siège social : CATARELLO 20238 MORSIGLIA

Capital : 10000 €

Objet social : L'acquisition, l'administration, la gestion par location ou autrement de tous matériels équipements professionnels, et machines-outils, la vente, l’échange, l’apport de tous matériels, équipements et machines-outils.- Toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à : la création, l'acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers, se rapportant à l'une ou l'autre des activités spécifiées ci-dessus ; la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés, brevets et droits de propriété intellectuelle concernant lesdites activités ;la participation, directe ou indirecte, de la Société dans toutes opérations financières, immobilières ou mobilières ou entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe. Toutes opérations quelconques contribuant à la réalisation de cet objet.

Président : la société HOLDING S3C SAS située CATARELLO 20238 MORSIGLIA immatriculée au RCS de BASTIA sous le numéro 891590945

Admission aux assemblées et exercice du droit de vote : Chaque action donne droit à une voix. Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quote-part du capital qu'elles représentent. Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de BASTIA.

-----

ALP00215798