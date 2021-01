Les annonces judiciaires et légales de CNI : Paradis 492

PARADIS 492



SCI au capital de 100 €



Siège social :

492 RUE PARADIS, 13008 Marseille 8e Arrondissement



494 340 391 RCS de Marseille



L'AGE du 28/12/2020 a décidé de :

- Transférer le siège social de la société HAMEAU DE BALBA, 20233 Sisco, à compter du 28/12/2020

- Modifier la dénomination de la société qui devient : BALBA



Objet social : Acquisition par voie d'achat ou d'apport la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l'aménagement, l'administration et la location de tous biens et droits immobiliers, de tous biens et droits pouvant constituer l'accessoire, l'annexe ou le complément des biens et droits immobiliers en question.



Gérance : SIMONETTI Christel demeurant Hameau de Balba 20233 Sisco



Durée : expire le 15/02/2106



Radiation au RCS de Marseille et réimmatriculation au RCS de Bastia

683643