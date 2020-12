Les annonces judiciaires et légales de CNI : Montecito

MONTECITO



Société par actions simplifiée



au capital de 1 000 euros



Siège social : 18 VILLA LE CABANULE



20620 BIGUGLIA



843 083 171 RCS BASTIA



Aux termes d'une délibération en date du 8 décembre 2020, l'Assemblée Générale Extraordinaire a décidé de modifier l'objet social aux activités de tous travaux de maçonnerie générale directement ou par appel à la sous-traitance, la location de tout type de matériels se rapportant au bâtiment, aux travaux publics, à la construction, la location de tout type de véhicules et engins se rapportant à tout domaine d'activité en général, l'achat, la vente de tout type de matériels et agencements de toute nature, l'achat, la vente, la prise à bail, la gérance, la participation directe ou indirecte par tous moyens ou sous quelque forme que ce soit, à toutes entreprises ayant le même objet ou un objet similaire ou connexe, l’import et l’export de tout type de matériels et agencement de toute nature et de modifier en conséquence l'article 2 des statuts.





