Les annonces judiciaires et légales de CNI : Limiria distri

Par acte SSP à BORGO du 2/2/2021, il a été constitué une SASU dénommée Limiria distri.

SIEGE SOCIAL: BORGO (20290) 540 route des écoles.

OBJET: Fournisseur de eliquide, cigarette électronique et tout autre produit non réglementé.

DUREE: 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de BASTIA.

CAPITAL: 1 000€.

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET DROIT DE VOTE: Tout actionnaire est convoqué aux assemblées et chaque action donne droit a une voix. CESSIONS: Librement cessible entre actionnaires uniquement.

PRESIDENT: M. Serisay BARTHELEMY, demeurant à BORGO(20290) 540 route des Ecoles.

