Les annonces judiciaires et légales de CNI : DIOT DISTRIB

DIOT DISTRIB

SARL UNIPERSONNELLE AU CAPITAL DE 8 000 EUROS

SIEGE SOCIAL : 10 RUE DU DOCTEUR DEL PELLEGRINO - 20090 AJACCIO

RCS AJACCIO EN COURS



Suivant acte SSP signé électroniquement les 08/02/2021 et 09/02/2021, la Société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE, SAS au capital de 47 547 008 euros, ayant son siège social à MONDEVILLE (14120) ZI Route de Paris, 345 130 488 RCS CAEN, a confié en location-gérance à la Société DIOT DISTRIB son fonds de commerce d'alimentation générale de type supermarché avec station de distribution de carburant et possibilité de snacking, avec ou sans consommation, connu sous l'enseigne « CARREFOUR CITY», sis et exploité à AJACCIO (20090) - 10 Rue du Docteur Del Pellegrino. La présente location-gérance a été consentie et acceptée pour une durée d'un an à compter du 15/03/2021 pour se terminer le 14/03/2022, renouvelable par tacite reconduction. Pour avis

701545