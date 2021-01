Les annonces judiciaires et légales de CNI : Corsica Recours

CORSICA RECOURS

Par acte SSP du 31/12/2020, il a été constitué une SAS ayant les caractéristiques suivantes :



Dénomination :



CORSICA RECOURS



Objet social : Expertise en assurance, expertise en évaluation de dommages corporels auprès des victimes d'accidents.



Siège social :

Route d'Anghione, Domaine Lenza Longa, 20213 Castellare-di-Casinca.



Capital : 1000 €



Durée : 99 ans



Président : M. GRANARA Fabrice, demeurant 22 Chemin de Billette Résidence Hélléna Bât. 1, 83300 Draguignan

Admission aux assemblées et droits de votes : Chaque action donne droit au vote et à la représentation dans les consultations collectives ou assemblées générales, ainsi que le droit d'être informé sur le marche de la Société et d'obtenir communication de certains documents sociaux.



Clause d'agrément : La cession de titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital à un tiers à quelque titre que ce soit est soumise à l'agrément préalable de la collectivité des associés.



Immatriculation au RCS de Bastia

--

675661