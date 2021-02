Les annonces judiciaires et légales de CNI : Chez Javotte

Par ASSP en date du 05/02/2021, il a été constitué une SAS dénommée :

Chez Javotte

Siège social : 17 rue de la Porta 20000 AJACCIO

Capital : 5 000 €

Objet social : La Société a pour objet, en France et dans tous les pays :

- La création, fabrication, et la vente de : vêtements, textiles, papeterie, bijoux, pierres semi-précieuses, accessoires, objets de décoration, produits naturels et produits locaux.

- La prise ou l’acquisition, l’exploitation et cession de tous procédés et brevets concernant ces activités. - Toutes prestations de services afférentes à ces activités.

Président : Mme SANTONI VILLARET Antonia demeurant 10 avenue Antoine SERAFINI 20000 AJACCIO élu pour une durée de 2 ans. Admission aux assemblées et exercice du droit de vote : Chaque actionnaire est convoqué aux Assemblées. Chaque action donne droit à une voix. Clauses d'agrément : Article 14 des statuts

Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de AJACCIO.