Les annonces judiciaires et légales de CNI - Ajaccio : Ventes aux enchères publiques

SCP MORELLI - MAUREL & ASSOCIES



7, rue Maréchal Ornano – BP 203



200000 AJACCIO





Tél : 04.95.21.49.01 – Mail : contact@corsicalex-avocats.com



VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES



Au plus offrant et dernier enchérisseur, au Palais de Justice d'AJACCIO, sis 4 Boulevard Masséria, le :



MERCREDI 17 MARS 2021 à 8H30



Département de la Corse du Sud, sur la Commune d’Ajaccio



En la copropriété cadastrée B 233, Rue Colonel Colonna d’Ornano,



Le lot n° 9 : soit dans le bâtiment B, un appartement au 4ème étage de 77,05 m² carrez comprenant une entrée, un dégagement, une cuisine, un salon une salle de bains, un wc indépendant et deux chambres.



Appartement complété d’ une cave située dans la cour intérieure de l’immeuble (la 2ème porte en partant de la gauche) cadastrée B 240







Mise à prix : 105.000 €uros



Visite des lieux par le Ministère de la SCP GARIN – FORESTIER - GENASI (Tel : 04.95.51.76.16), le lundi 15 février 2021 de 10h30 à 12h30



Outre les charges et clauses et conditions énoncées au cahier des charges dressé par la S.C.P.A. " Morelli Maurel et Associés", et déposé au Greffe du Tribunal Judiciaire d'Ajaccio.



(Biens plus amplement décrits aux plans cadastraux, documents hypothécaires, et au procès-verbal dressé par Huissier, documents déposés au Cabinet de la S.C.P.A. " Morelli Maurel & Associés", pour consultation).



ETANT NOTAMMENT PRECISE :



* Que les enchères seront reçues uniquement par Ministère d'Avocat inscrit au Barreau d'Ajaccio, avec remise préalablement à la vente, contre récépissé, d’un chèque de banque ou d’une caution bancaire égale à 10 % du montant de la mise à prix, avec un minimum de 3.000 euros.



* Que les renseignements complémentaires et le cahier des charges sont notamment consultables :



§ Au cabinet de la S.C.P.A. " Morelli Maurel et Associés", 7, Rue Maréchal Ornano à AJACCIO,



§ Au Secrétariat Greffe du Tribunal Judiciaire d’Ajaccio.



§ Site internet : http://www.encheresjudiciaires.com







Fait et rédigé à AJACCIO,



Le 28 Janvier 2021



POUR EXTRAIT.