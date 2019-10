Les aînés au coeur de la Semaine Bleue Imperiale

"Le rôle de cette semaine instituée depuis plusieurs années est de mettre en lumière le quotidien de nos seniors et valoriser leur rôle qui est déterminant au sein d'une famille et de la société en général."







C'est par ces mots que Caroline Corticchiato, Adjointe au Maire d’Ajaccio et conseillère communautaire déléguée au développement social, a ouvert la Semaine bleu impériale ce lundi 7 octobre à Ajaccio.







Le rôle de cette semaine c'est également de faire connaître aux retraités les services et activités qui sont à leur disposition. En effet aujourd’hui les personnes âgées de plus de 60 ans, représentent ¼ de la population du pays ajaccien (12 800 personnes âgées de 60 à 74 ans et plus de 8000 personnes âgées de plus de 75 ans) et ils seront 27 000, soit plus de 34% de la population, en 2030. "Autant dire - a précisé Caroline Corticchiato - que nous ne pouvons éluder cette réalité. Mais nous pouvons l’anticiper, afin de donner à chacune et chacun les moyens de bien vieillir en étant inclus dans la société."





Cette année, comme l'année précédente, le thème est "Pour une société plus respectueuse de la planète ; ensemble agissons ! Car les seniors, participent à l'édification d’une société plus respectueuse de son environnement, à travers la transmission de savoir-faire, ou l'apprentissage aux jeunes générations d’une alimentation qui suit le cours des saisons, en privilégiant les produits de proximité.







