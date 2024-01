Les agriculteurs corses en colère défilent entre Vescovato et Bastia

Alors que au niveau national les discussions avec le gouvernement sont dans l'impasse, les agriculteurs corses rejoignent la contestation nationale et ce mardi 23 janvier ont décidé de faire entendre leur colère. Pas de blocages de route mais un défilé de tracteurs, qui l'appel de la Fédération Départementale des Syndicats d'Exploitants Agricoles (FDSEA) de Haute-Corse, qui s'est elancé de la Chambre de l'Agriculture de Vescovato pour converger, deux heures plus tard, vers midi, devant les grilles de la préfecture à Bastia.



À l'origine de cette mobilisation, le contexte de crise agricole qui sévit tant sur le continent qu'à l'échelle européenne. Une crise que les agriculteurs corses n'ignorent pas, souligne la FDSEA de Haute-Corse. "Nous sommes confrontés aux mêmes problématiques que sur le continent, mais puissance dix." explique Joseph Colombani, président de la FDSEA, de Haute-Corse. Parmi les principales revendications figurent les questions de revenus, de compétitivité et de sur-administration. Devant la préfecture, accompagné d'une vingtaine d'agriculteurs Colombani insiste sur les spécificités insulaires qui agissent comme des facteurs aggravants. "Nos agriculteurs subissent une double peine", déclare-t-il. L'insularité, l'éloignement, le statut du foncier en plaine souffrant de la spéculation, les problèmes d'indivision et d'absence de remembrement en montagne, ainsi que le retard de développement, ajoutent des défis uniques à la Corse. "Tout est beaucoup plus cher, le carburant, le matériel - environ 30 % de plus que sur le continent ! Également l’alimentation animale : par exemple, la même céréale que l’on trouve à 200 euros la tonne sur le continent, arrive ici à 440 euros !"



Au terme du cortège une délégation d'agriculteurs a été reçus par le préfet de Haute-Corse pour exprimer leurs préoccupations. Ils plaident pour une véritable concertation en vue de développer une agriculture corse plus productive, respectueuse de l'environnement et accessible à tous les budgets insulaires. "Nous voulons faire entendre notre voix, à la fois commune et spécifique… et obtenir gain de cause. Ça fait des années que nous nous battons pour que la Corse soit une terre de production allant vers une autonomie alimentaire, qui assure un revenu décent aux agriculteurs et soit, en même temps accessible à toutes les bourses." martèle Joseph Colombani souligne.



Les représentants de la FDSEA souhaitent ainsi faire part de leurs revendications et propositions auprès des autorités pour façonner un avenir agricole plus prometteur en Corse.