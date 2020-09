Les agents d’EDF Corse bientôt sensibilisés aux gestes de premiers secours

“ Il y a une grande culture liée à la prévention dans l’entreprise. Le secourisme est une obligation réglementaire mais aussi une vocation » explique d’emblée Patrice Rossi, directeur adjoint d’EDF Corse. « Pour nous, c’est quelque chose de très important et qui s’inscrit dans la feuille de route de prévention que nous avons ». L’entreprise est, en effet, déjà largement investie dans la prévention, puisque 70% des salariés sont déjà Sauveteurs Secouristes du Travail, ce qui représente près 500 personnes.



Mais EDF Corse veut aller plus loin, et c’est tout l’objet de cette convention signée ce mardi 8 septembre à Ajaccio : « Nous voudrions les former les 30% restant aux gestes de premier secours » annonce Patrice Rossi. Les premières séances de formation débuteront donc dès cet automne, et se dérouleront sur une demi-journée.



Pour ce faire, l’entreprise pourra compter sur les 5 formateurs de la protection civile de Corse, réunis autour d’un programme clair : « Sensibiliser les agents à ces gestes qui sauvent », comme l’indique son président Jacky Santoni. Une opération dont se réjouit Marie-Christine Giannesini, responsable de la délégation territoriale de La Croix rouge de Corse-du-Sud : « Nous sommes fiers de participer à cette opération qui donne de la visibilité, notre activité formation étant moins connue que la protection civile ».