Les adolescents ont désormais leur maison à Ajaccio

La jeunesse est souvent une période tumultueuse, ponctuée d'incertitudes, de découvertes et de peurs. Les maux qui l'accompagnent ne sont pas aisément soignés avec une pilule miraculeuse. C'est face à cette réalité que les maisons des adolescents ont vu le jour. A Ajaccio, c'est au 75 cours Napoléon, la MDA du Pays Ajaccien s'est installée pour offrir un espace d'accueil et d'écoute aux jeunes, répondant ainsi à leurs interrogations sur une multitude de sujets : éducation, droits, santé physique et mentale, insertion sociale, santé sexuelle, addictions... Des thématiques souvent délicates à aborder au sein de la sphère familiale. Cette maison, animée par des partenaires locaux du domaine de la santé, de l'action sociale, de l'éducation et de la justice, se veut être un lieu où travailler et réfléchir ensemble.

La Maison des Adolescents ne remplace pas les dispositifs existants, mais cherche à les optimiser. En réunissant divers acteurs dans un lieu spécifique, elle assure des fonctions d'accueil, d'écoute, de soutien et d'orientation pour les adolescents. On peut la comparer à un guichet unique, rassemblant différentes compétences pour faciliter le passage vers d'autres structures au besoin. L'objectif prioritaire est de mettre en place un parcours d'accompagnement pour éviter la perte de ces jeunes, grâce à une équipe pluridisciplinaire capable de réagir rapidement malgré les problématiques rencontrées.



Une présence étendue en Corse

Initialement centrée sur la Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien, où se concentre la majorité de la population et des écoles, la Maison des Adolescents entend élargir son action. Dès son ouverture, elle proposera des permanences téléphoniques et des rendez-vous en visio avec des professionnels de santé pour rendre ses services accessibles à tout le territoire. À moyen terme, des antennes seront créées pour couvrir les zones les plus éloignées.







