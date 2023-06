Les "Scientifiques en herbe" de San Petru di Venacu récompensés par le CPIE-A Rinascita

Pour la septième édition de son concours « Scientifiques en herbe » le CPIE-A Rinascita, en partenariat avec la Collectivité de Corse et l’Académie de Corse, a proposé cette année aux élèves de travailler sur l’astronomie. Un concours qui s’inscrit dans le cadre du développement de la culture scientifique en milieu scolaire.

« Dès le plus jeune âge, la culture scientifique s’acquiert et s’apprend et nous avons choisi de nous orienter sur des classes du premier degré et plus spécifiquement vers les classes de cycle 1, de cycle 2 et sur les classes uniques du territoire. Cette tranche d’âge étant souvent délaissée par les programmes pédagogiques en lien avec les sciences », a expliqué le président Antoine Feracci avant de reprendre : « L’objectif de ce concours est donc de donner l’opportunité aux jeunes élèves de s’ouvrir au monde des sciences et d’éveiller leur curiosité ».





Système solaire, lune, soleil, planètes, étoiles, inventions humaines ou encore conquête de l’espace ont donc fait partie de la réflexion des élèves pour réaliser une production collective qui a été présentée le 7 avril dernier à l’Université de Corse en présence de toutes les classes participantes à ce concours. « En effet, durant dix minutes chaque classe a eu l’opportunité de présenter sa réalisation à l’occasion d’une restitution des projets devant un jury », a soutenu Antoine Feracci.





L’école Ottaviani de San Petru di Venacu et sa professeure des écoles, Florence Cachia, ont imaginé un quizz se présentant sous la forme d’un jeu électrique concentré dans une boîte.

« Nous avons travaillé tous ensemble de manière pluridisciplinaire durant plusieurs mois. Nous avons commencé par étudier le système solaire avant d’aborder l’électricité, puisque notre jeu-quizz est électrique. Ensuite nous avons travaillé en français sur le forme interrogative et la manière de poser les questions, puis, les maths pour réaliser la boîte que nous allions fabrique. Pour finir, les élèves ont manipulé l’ordinateur et planché sur les arts plastiques pour la décoration de notre production. En fait, ils ont travaillé de manière différente en alliant le ludique au programme scolaire de l’année. Ce fut particulièrement interessant et nous sommes aujourd’hui particulièrement fiers d’avoir remporté ce concours », a expliqué Florence Cachia.





Ce jeudi matin, le premier prix, une lunette astronomique, a donc été remis par le CPIE-A Rinascita aux écoliers en présence de leur enseigante ainsi que du premier adjoint de la commune, Ange Sarti. « Nous réfléchissons à présent sur la manière d’utiliser cette lunette. Certes, il y aura certaines observations à faire de jour, mais je pense que nous allons prêter cette lunette à chaque famille pour permettre aux enfants d’observer la lune depuis chez eux, par exemple », a conclu Florence Cachia.