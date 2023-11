Les Requérants : Un regard sans filtre sur la précarité en Corse-du-Sud

La soirée de lundi au cinéma l'Ellipse d'Ajaccio s'est déroulée sous le signe de l'empathie, rassemblant plus d'une centaine d'acteurs engagés de la Corse-du-Sud pour la première projection du documentaire "Les Requérants" de Francescu Artily. Plongée au cœur du quotidien des travailleurs sociaux de l'UDAF de Corse-du-Sud, ce film explore avec sensibilité les défis et les triomphes de ceux qui se dédient à soutenir des familles en difficulté financière.

“De manière générale, les questions d’ordre sociétales m'ont toujours intéressé, il y a un aspect très humain, très universel qui me touche énormément. La précarité c’est un thème qui touche la Corse de plein fouet. J'ai réalisé ce documentaire, car j’avais envie de laisser la parole à des personnes qui sont dans cette situation”, explique le documentariste. “Au travers de ce documentaire, mon but était de sensibiliser le spectateur et de mettre en lumière le rôle crucial d’une association comme l’UDAF, mais aussi de montrer l’importance de la solidarité, de l’engagement social dans la lutte contre la précarité. Je remercie l’UDAF de Corse-du-Sud, son président Dominique Giovannangeli et sa directrice Luce Leca qui nous ont ouvert leurs portes durant un peu plus de deux ans pour nous permettre de faire un travail en immersion auprès des acteurs sociaux.”





30 000 familles en grande précarité en Corse-du-Sud

Le président de l’UDAF de Corse-du-Sud, Dominique Giovannangeli a rapidement été sensible à la démarche de Francescu Artily. “Tourner un film sur un lieu de travail, c'est compliqué, surtout quand il s'agit de personnes en difficulté. On rentre dans l'intimité des gens, on voit leurs souffrances, on voit leur désarroi. Donc pour réaliser ce type de film, il faut qu'il y ait un réalisateur convaincu, je dirais presque militant, avec un beau projet comme celui de Francescu Artily”, indique-t-il. “Notre institution a adhéré à ce projet parce que dans l’esprit de l’UDAF, la misère et la pauvreté ne sont pas que des statistiques, ce sont aussi des visages. Ce sont des images, de la souffrance, et tout cela, nous voulions le montrer à travers ce documentaire. C'est aussi l'objectif du réalisateur de redonner de la dignité à des gens qu'on qualifie très souvent d'invisibles. Nous, on a voulu qu'ils soient visibles avec leurs difficultés et avec leur dignité”.



Également présent pour cette avant-première, Didier Medori, haut-commissaire à la lutte contre la pauvreté auprès du Préfet de Corse-du-Sud voit lui aussi la réalisation de ce documentaire d’un très bon œil “D’une manière générale, je trouve que c’est une très bonne chose parce qu’il n’y a pas énormément de films ou de documentaires qui mettent en avant les personnes qui sont en grande précarité. Aujourd’hui, en Corse-du-Sud, on a à peu près 30000 familles qui connaissent de grosses difficultés financières”, déclare-t-il. “Il est nécessaire de mettre en avant ces personnes qui ont tendance à être un peu invisibilisées par la société, c’est d’ailleurs pour cela que l’État a supporté et financé cette avant-première. Il faut que l’on arrive à voir ces personnes, qu’elles viennent à la rencontre des associations et des acteurs publics pour que l’on puisse leur venir en aide. “