Les Rencontres de Calenzana : la Corse à l’honneur

Un grand soleil illumine le ciel bleu de Balagne en ce mardi matin. Le premier concert de la journée à lieu à 11h en plaine de Montemaggiore, au Mulinu. Instauré depuis trois ans, ce rendez-vous est devenu incontournable pour les mélomanes comme pour le grand public. Gratuit et dans ce lieu hors du temps avec une vue imprenable sur la baie de Calvi, ces rencontres ont un succès grandissant : plus de 250 personnes prennent possession des lieux autour du Trio Elixir et de Sandrine Luigi. Prévu comme un concert en deux temps, les jeunes bastiaises qui se connaissent bien ont décidé de fusionner leur spectacle plutôt que de la jouer solo. L’idée du chapeau – qui circule dans le public avec un titre à tirer au sort pour annoncer le morceau qui va être joué – inventé par le Trio va d’ailleurs à Sandrine comme un gant.

C’est un silence de cathédrale qui accueille chaque morceau et les explications de Célia Picciocchi pour le Trio Elixir et de Sandrine pour la partie guitare. Elles s’offrent même, sous les applaudissements, un morceau à quatre pour clôturer le concert.



Un peu plus tard dans la journée, vers 19 heures, c’est un autre concert en plein air tant attendu chaque année, celui de l’Aghja de Montcale. Quelques minutes à pied dans un chemin sinueux pour se retrouver tous ensemble autour de cette aire de blé perchée au dessus de Calenzana. Un cadre époustouflant qui offre aux artistes résidents et au public qui a répondu présent un moment hors du temps. Les trois artistes résidents avec leurs instruments à vent – clarinette, flûte traversière et basson –, après une interprétation « solo », se retrouvent autour d’une composition d’Henri Tomasi.

Enfin, à 21h30 en l’église Sainte Restitude de Calenzana, c’est le groupe Arapà qui propose un concert autour du thème de la guerre 14-18. Un hommage à tous ces soldats de Corse ou d’ailleurs morts au combat ou revenus traumatisés à jamais. Les deux voix si complémentaires des chanteurs accompagnées au piano, au violoncelle et au violon donnent toute la mesure de ces textes qu’ils interprètent et accompagnent. Un moment particulièrement émouvant qui enchante le public présent.

Une manière aussi de finir cette journée « corse » de la plus belle des manières qu’il soit.



Avec une telle programmation et une organisation toujours impeccable, pas de doutes, les Rencontres de Calenzana est LE festival à ne pas manquer cet été et il reste un jour pour en profiter.