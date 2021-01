"Les Peintures 2 Candice" : sa main articulée est devenue une œuvre d’art

- Pouvez-vous vous présenter aux lecteurs de Corse Net Infos et nous raconter votre parcours ?

- Je m’appelle Candice Napoletano, j’ai grandi à Calvi et à 21 ans je suis partie pour voir si la mer était plus bleue de l’autre côté de la Méditerranée. Je suis allée vivre à Cannes et ensuite à Bordeaux. Six ans après j’ai décidé de rentrer au pays. A l'origine, je viens des métiers de la restauration, de la vente en cave à vins et spiritueux, aux restaurants bistronomique, gastro, traditionnel. Une vraie passionnée de ce métier mais aussi, en parallèle, de l’Art. Je suis tombée enceinte et c’est en juillet 2019 que je me suis lancée pleinement dans cette voie. Je ne prenais cela que pour un passe-temps, comme si j’avais plus de temps pour profiter de ma passion en étant enceinte. Mais c’est finalement là que tout a commencé. J’ai toujours dessiné, et quand je réalisais les tableaux des restaurants, on me félicitait régulièrement pour les petits dessins que j’y apposais ou pour mon écriture, on me conseillait d’exploiter un peu plus cette part artistique qui était en moi. Du coup enceinte, j’ai commencé à faire des cartes de restaurant sur ardoise, puis différents supports. Ensuite un peu de signalétiques pour des commerces locaux, plus particulièrement Corsica Beauty qui m’avait commandé plusieurs affichages pour parfaire sa devanture ! C’est de là que j’ai créé les peintures de Candice.





- Quelles sont les différentes œuvres que vous réalisez ?

- Les diverses signalétiques des restaurants : Mamma lucia, Cantina di delia, MagnoliaC, l’enseigne de la plage du bout du monde, la signalétique de Calvi on the rocks 2018, celles du restaurant Pescadore, du restaurant l'Aixtra, des signalétiques de mariages du Jardin d’Eden by Emma et des mains et des portraits un peu partout sur le continent





- Comment est venue l’idée de la main ?

- Une amie m’a demandé, un jour, de lui en créer une à partir de l’idée d’une artiste de Bastia Isabelle Carbuccia, mais d’y ajouter ma patte. C’est de là, en partant d une discussion « tiens, moi j’ajouterai bien la vierge à la place de l’ochju » et autre « et si je faisais une bracelet moi même pour orner le poignet ? » De fil en aiguille j’en suis venue, à faire des mains personnalisées. C’est à dire que j’ai eu envie que chaque main, soit unique pour la personne qui l’achèterai, pour que ça ne soit pas que mon art, mais une vraie collaboration avec les gens. Cela peut paraitre fou, mais c’était absolument ça que je voulais faire. On sait ce qu'est L’ochju pour la Corse, mais je voulais qu’il ait réellement un sens pour la personne qui voulait l’apposer sur une main.

J’ai été inspirée par cette artiste que mon amie m’a fait découvrir mais aussi, et surtout, par l’empathie, par le partage. Et depuis, j’aurai mille belles histoires mystiques à raconter autour de ces mains et des rencontres qu’elles m’ont permis de faire.