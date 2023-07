« Les Nuits du piano » reviennent à Bastia et Erbalonga

Patrice Moracchini, initiateur et directeur artistique du Festival, est comme on dit tombé sur les touches d’un piano tout petit. Le natif d’Orezza possède un sacré parcours musical et après avoir donné de nombreux concerts, décide de faire partager sa passion pour cet instrument à corde avec son île et le théâtre de verdure d’Erbalonga booste ses projets. « Une telle manifestation culturelle a pour but aussi de développer les carrières avec des choix d’artistes bien au-delà de nos frontières. C’est un festival qui se veut en dehors des autres festivals avec une édition à Paris de 5 concerts par an à la salle Cortot et ensuite une édition, l’été, en Corse ». Et la qualité est de nouveau au rendez-vous de cette édition du 28 juillet au 3 août à Erbalonga mais aussi à Bastia, au Palais des gouverneurs.Lukas GeniusasPour des œuvres de Ravel, Enescu et RachmaninovVadym KholodenkoHaendel – Haydn – Beethoven – Adès – LisztHyuk LeeRachmaninov – chopinPavel KolesnikovMessiaen – Chopin – Corette – Adès - SchubertRéservations :Tel : 06 20 25 23 10