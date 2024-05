"Les Mamans" de retour sur M6 et 6ter : les Corses Julie et Denis reviennent à la télé

Un quotidien mouvementé alors que Julie et Denis ont dû préparer l’ouverture de leur paillote pendant le tournage. Partis de zéro jusqu’à l’ouverture, l’évolution du projet est ce que Julie a le plus hâte de voir : « C’est vrai que c'est quelque chose que j'ai envie que l’on voie, parce que souvent, les gens, quand ils viennent, ils se disent "c'est beau", "c'est super", mais ils ne réalisent pas que c'est un mois très intense, avec une vie de famille mit en parenthèse, avec énormément de travail derrière. Et c'est vrai que ça, je suis contente qu'on ait l'occasion de le montrer et de le partager ».



Mais entre ce qui est le plus intense entre Pékin Express et sa vie de mère, Julie a fait un choix. « Pékin Express, c'est très intense, c'est très difficile, mais ça dure 45 jours. La vie de maman, c'est très intense et ça dure toute la vie », rit-elle. « Ce n’est vraiment pas un long fleuve tranquille, il y a beaucoup de culpabilité, on est parfois repoussé dans nos retranchements, mais c'est aussi, et très clairement, la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie. Je pense que toutes les mamans du monde se reconnaîtront là-dedans. C’est-à-dire que oui, il y a des bas, parfois, on en a marre, on crie, mais l'amour qu'on se prend en étant mère vaut toutes les galères qu'on peut avoir en parallèle ».

Ne manquez pas ce nouveau rendez-vous avec Julie et sa famille dans "Les Mamans" ce samedi 25 mai à 21h10 sur 6ter.