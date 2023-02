Les Lion's Club de Bastia remettent un chèque de 6 000 € à la SNSM

Paul Damiani, le président du Lion's Bastia Doyen et Michel Tuyet, président du Lion's Club Bastia-Doyen ont remis aux sauveteurs en mer bénévoles de la station SNSM de Bastia un chèque de 6 000 €, fruit de l'organisation d'un loto caritatif, le 25 novembre 2022.



Avec l'aide de Pascal Sanci et Jacky Linale, les deux Lion's Club ont, en effet, multiplié leurs efforts pour apporter cette belle contribution aux sauveteurs en mer appréciée comme i convient par Pierre-Marie Luciani, président de la station SNSM de Bastia et à Stéphane Lucchnini, patron de la station.

La remise du chèque s'est effectuée en présence d'Achille Raffalli, délégué départemental SNSM de Haute-Corse et de Stéphane Bordet, responsable du service sécurité de la Préfecture de Haute-Corse.

"Cette somme servira à assurer l'entretien de la vedette de Secours afin qu'elle puisse rester fiable et performante" ont précisé les sauveteurs en mer bastiais à cette occasion.

"C'est un beau geste de générosité et de solidarité au service des sauveteurs en mer, mais surtout au bénéfice du sauvetage de la vie humaine en mer".