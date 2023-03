Les Journées Européennes des métiers d'Arts vont animer Pigna ce week-end

Leur réputation n’est plus à faire. Portées par l’Institut national des métiers d’Art (INMA), et la Chambre de métiers et de l’artisanat de Corse, les Journées européennes des métiers d’art (JEMA) sont de retour. "Sublimer le quotidien", est le thème 2023 de cet événement au service d’une meilleure connaissance et reconnaissance du secteur des métiers d’art.En Corse ce sont plusieurs rendez-vous qui ont été organisés aux quatre coins de l'ile comme à Pigna. Tous au long du weekend le village s’ouvrira à tous les artisans de Corse lors du Printemps des métiers d’art, organisé par l’association Strada di l’Artigiani. Tous les ateliers d’artisans et les rues du village seront le théâtre de démonstrations de différents savoir-faire. Le public pourra échanger avec les artisans autour de leurs métiers et de leur évolution. Des activités ludiques seront aussi organisées, dontSamedi, la journée débutera 10 heures par l’ouverture des ateliers. À 11 heures présentation du jeu "Rallye des artisans de l'association Strada di l'Artigiani", mis en place par un étudiant de l'IUT de Corti, en partenariat avec la Chambre de Métiers et de l'Artisanat, suivie de la présentation de la brochure de la Strada di l'Artigiani.Au cours de la matinée, aura également lieu l’inauguration officielle par Jérôme Casalonga le maire de Pigna, Jean-Charles Martinelli, président de la CMA de Corse et Matthieu Graziani Président de l’association Strada di l’Artigiani.Toute la journée, des démonstrations de savoir-faire et présentation des ateliers.Le jeu d'énigmes autour des métiers d'art pour les enfants et les familles. La tombola au profit d'Inseme.A 18 h est prévue la fermeture des ateliers et sortie de résidence des artistes du Centre Culturel Voce à l'auditorium.Toute la journée, démonstrations de savoir-faire et présentation des ateliers. Jeu d'énigmes autour des métiers d'art pour les enfants et les familles. Tombola au profit d'Inseme. À 16h30, tirage au sort de la Tombola. Fermeture des ateliers à 18 heuresDu 31 mars au 2 avril, Matthieu Graziani et Ugo Casalonga fabriqueront sur place une cetera. Également présents sur place, Luc Plavis, Jean-Jacques Bernet, Jean-François Agostini, membres du Sindicatu di i Cultellaghji Corsi qui fabriqueront un couteau d'office. Dumé Santoni réalisera un étui pour ce dernier. Réalisations qui feront partie des lots offerts pour la tombola.