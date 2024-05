« Les JO sont un symbole universel d’unité » : Christophe Santini portera la flamme olympique à Porto-Vecchio

Christophe Santini, athlète de 54 ans originaire de Santa Maria Poghju, se lance un nouveau défi sportif : porter la flamme olympique lors de son passage en Corse le 14 mai prochain. « Je vais porter la torche sur 200 mètres. Elle partira de l’école de Joseph Pietri à Porto-Vecchio à 15h15 et arrivera à Piazza ‘llu Quartieri. C'est assez imprévu, j ai été contacté par téléphone et j’ai accepté tout de suite. C'est un évènement incroyable et j'étais loin d'imaginer que j'allais participer à ça un jour. Cela a été difficile de garder le secret, mais j'étais hyper content et honoré d'en faire partie. » explique-t-il.



Une étape supplémentaire dans le parcours de cet athlète de haut niveau dont la vie a été jalonnée d’exploits et de défis à relever. Enfant, alors qu’il est interdit de pratiquer toute forme d’activité physique en raison d’un asthme sévère, Christophe Santini décide de vaincre la maladie et devient d’abord gardien de but. Il pratique ensuite pendant vingt ans les arts martiaux à haut niveau, se lance dans le triathlon puis décide de dédier sa vie aux expéditions d’ultraendurance.



Parmi ses nombreuses prouesses, il bat le record de la GT20, l'itinéraire cyclable qui traverse la Corse, en 25 heures et 10 minutes, en 2021. Il réussit également la traversée de cinq déserts allant de Gobi, Atacama, Antartique, Nouvelle-Zélande, Namibie, soit 1 250 km en 10 mois, entre 2018 et 2019. Il enchaîne également les Iron Man, dont celui de Nice, en 2015, considéré comme l’une des épreuves les plus difficiles d’Europe. Au programme, 3.8 km de natation, 180 km de vélo et un marathon. Il fait alors équipe avec Kevin, un jeune homme de 24 ans atteint d’une atrophie cérébrale, pour l’association « Un sourire, un espoir pour la vie. »



Un engagement humanitaire qu’il déploie notamment à travers son association Resilienza, créée à la suite d’un accident en 2020 alors qu'il prépare une traversée de l'Antarctique en autosuffisance, et qui manque de le rendre paraplégique. Un engagement philanthropique lié inextricablement aux valeurs fondamentales du sport et des Jeux olympiques : « Les Jeux olympiques sont un symbole universel d’unité, de valeurs essentielles comme le dépassement de soi, la résilience, l’amitié ou encore le vivre ensemble… Porter la flamme olympique est un honneur, une reconnaissance et une responsabilité qui transcende le simple parcours sportif. » conclut-il.