Les Bonaparte s'exportent en Toscane

C'était ce ce lundi 23 août dans le cloître du, que les artistes corses ont donné le coup d'envoi de leur tournée toscane avec le spectacle La Casa di Letizia, qui fait partie de la saga théâtrale en épisodes "Les Bonaparte : une famille corse" écrite et mise en scène par Orlando Forioso, conçue et réalisée pour faire connaître les dynamiques et les mécanismes de la famille de Napoléon. "Le spectacle, une production TeatrEuropa di Corsica réalisée avec le soutien de la Collectivité de Corse, en coproduction avec la Mairie d’Ajaccio, avec le Musée national « Maison Bonaparte - Ajaccio » et avec le « SCN Musée Malmaison - Paris », est interprété par Marie-Paule Franceschetti (Letizia Ramolino Bonaparte, la mère) et Maryline Leonetti (Elisa Bonaparte Baciocchi, la fille). Le spectacle a déjà été représenté à l’occasion du congrès international "Radici e destino italiano dei Bonaparte" voulu à Lucques les 4 et 5 octobre 2019 par le Souvenir Napoléonien et réalisé avec l’association "Napoléon et Elisa : de Paris à la Toscane". " - explique la direction de TeatrEuropa.Invitée par la Mairie de Pescia et le Teatro dei Garzoni et du Grillo parlant, la compagnie TeatrEuropa mettra en scène, pour petits et grands, l Bonaparte, che famiglia !, un spectacle né pour être mis en scène sur la terrasse du Musée Bonaparte d’Ajaccio et qui arrive maintenant sur la terrasse de la Villa Sismondi de Pescia dans une nouvelle version italienne interprétée par Marie-Paule Franceschetti dans le rôle de Letizia, la mère de Napoléon, et par les acteurs du Teatro dei Garzoni : Massimo Bartolesi, Paolo Bartolini, Stefano Del Dotto, Marco Giori, Lorenzo Spadoni, guidé même sur scène par Orlando Forioso.De nouveau, àsera présenté le spectacle Erano très sorelle : trois princesses corses avec Lauriane Goyet (Paolina Bonaparte Borghese), Letizia Damiani (Carolina Bonaparte Murat), Marie-Paule Franceschetti (Mamma Letizia) et Maryline Leonetti (Elisa Bonaparte Baciocchi). Le troisième épisode de la série théâtrale "Les Bonaparte : une famille corse" est centré sur les quatre figures féminines des Bonaparte, curieusement toutes "italiennes" : Letizia Ramolino vit à Rome; Paolina est mariée à Camillo Borghese, héritier d’une des grandes familles papales; Caroline est reine de Naples et Elisa est grande-duchesse de Toscane. Entre les jeux de la vérité, la peur de perdre les royaumes et les souvenirs d’enfance, les quatre femmes règlent leurs comptes entre elles.