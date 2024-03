Les Ajacciens se préparent à célébrer A Madunnucia, leur sainte patronne

L'histoire de cette célébration remonte à une époque sombre pour Ajaccio. Touchée par une épidémie de peste au XVIIe siècle, la ville décida alors de se tourner vers Notre-Dame de la Miséricorde pour obtenir sa protection. Les vœux formulés par les édiles municipaux de l'époque semblent avoir été exaucés, puisque la peste n'a jamais frappé Ajaccio. En reconnaissance, une chapelle dédiée à la sainte fut érigée dans la cathédrale de la ville.

Chaque année, les festivités d’A Madunnucia débutent neuf jours avant le 18 mars par une neuvaine de prières et de dévotions. Cette année, en préambule aux festivités, un concert caritatif est organisé le 16 mars à la cathédrale Notre-Dame de l’Assomption. L'objectif est de récolter des fonds pour la rénovation de certaines parties de l’édifice, une initiative portée par l’adjoint au maire, Christophe Mondoloni.



Le jour précédant la fête, une procession de nuit entre la cathédrale et la place Foch marque le début des célébrations.

Le 18 mars, Monseigneur Edgar Peña Parra présidera la grand-messe, en présence du Cardinal François Bustillo, évêque de Corse. La procession solennelle, qui guidera la châsse de la Madunnucia à travers les rues de la ville, clôturera ces moments de communion et de dévotion. Cette année, la procession suivra un parcours légèrement modifié, une décision prise récemment à l’initiative de Sébastien Deliperi, conseiller municipal en relation avec les cultes. Par ailleurs, ces célébrations seront également l'occasion de recevoir une délégation de La Maddalena, ville jumelée avec Ajaccio, renforçant ainsi les liens entre les deux communautés.