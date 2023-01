Les 5 règles d’or d'une nutritionniste corse pour adopter une alimentation saine en 2023

Le marché de la minceur ne cesse de donner naissance à de nouveaux programmes alimentaires « miracles ». Malheureusement, la plupart s’avère inefficaces ou efficaces seulement sur du court terme. On supprime le sucre, les laitages ou encore les matières grasses en espérant parvenir à éliminer les kilos superflus. Cependant ces régimes amènent à une trop grande restriction et frustration. Vouloir perdre du poids, c’est arrêter définitivement les régimes, ne plus priver son corps de nourriture et éviter cet « effet yoyo ». L’essentiel est d’adopter une alimentation variée, de manger de tout sans condition en réapprenant à écouter son corps et ses sensations alimentaires.Les contenus nutritions ont aujourd’hui une véritable influence sur le comportement alimentaire et la perception du corps. Ils en deviennent une véritable source de mal-être. La seule détox efficace serait de s’éloigner de ces thématiques abordées sur les réseaux sociaux pour avoir du recul sur les informations transmises. Une perte de poids n’est pas facile et doit être accompagnée par des professionnels de santé (diététiciens, nutritionnistes, médecins.).La société nous oblige à être de plus en plus exigeants envers nous même, cependant une modification des habitudes nécessite des objectifs réalisables et tenables dans le temps. Pour amener vers du changement, cela doit se faire progressivement et être adapté à son mode de vie. Instaurez seulement 3 routines quotidiennes ( consommer plus de légumes, marcher 1 fois par semaine, boire 1L d’eau.) et des changements pourront opérer.L’activité physique est de plus en plus perçue comme une stratégie de perte de poids. Pourtant l’alimentation et le sport occupent une importance tout autre. Manger ce n’est pas juste se nourrir c’est aussi du plaisir, du partage. Voir l’alimentation et le sport sous un autre angle permet d’apprécier les temps de repas et d’amener vers une dimension de bien-être et de santé. Pratiquez une activité qui vous plaît, sans obligation et retrouver le plaisir !L’apparence physique est devenue une véritable source de préoccupation. La multitude d’images et de modèles de beautés irréalistes auxquels nous sommes exposés nous a éloignés de notre rapport au corps en cherchant par tous les moyens à contrôler notre apparence. Chaque femme et homme est une entité à part entière tant dans sa personnalité que dans son physique. Pourtant notre corps est bien plus qu’un critère esthétique, il est cet allié qui nous permet de vivre, marcher, respirer. Se réconcilier avec son corps grâce à de la bienveillance est la première étape vers l’acceptation et le changement. Les débuts d’année sont généralement le point de départ à de nouvelles résolutions et tentatives de perte de poids. Sans grand succès. Entre restriction et frustrations, les régimes minceur peuvent mettre en danger notre santé et sont de véritables échecs sur le long terme. Seuls des professionnels de santé peuvent accompagner au rééquilibrage alimentaire. Cependant l’alimentation n’est pas la seule dimension. Le rapport à l’alimentation, au corps, à la perception de soi, est un des aspects à prendre en compte pour mener à des habitudes de vie saine et durable.