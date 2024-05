Les 38e championnats de Corse de tennis reviennent à Calvi du 16 au 20 mai

C’est une ligue corse très dynamique qui va sacrer ses champions dans quelques jours. «Avec 5351 licenciés répartis en 40 clubs nous sommes sur une belle dynamique, en hausse par rapport aux saisons dernières» se réjouit Philippe Medori. Une ligue qui propose du tennis certes mais aussi du padel, de beach tennis et un petit dernier le pickleball. « Ce sport très en vogue aux USA connait un bon accueil en France. Le 1er Open se disputera en juillet à Aix en Provence et la Fédération Française organisera des championnats de France en 2025. Nous avons nous aussi commencé à initier nos licenciés à notre centre de Lucciana » souligne le président. Le pickleball combine tennis, padel, badminton et tennis de table, se jouant en double sur un mini terrain de tennis : 6,10 m X 13,41 m.



204 joueurs de 24 clubs à Calvi

Mais c'est le tennis traditionnel qui sera célébré à l'occasion des championnats de Corse qui se dérouleront à Calvi du 16 au 20 mai. « 204 joueurs de 24 clubs seront en lice, issus des qualifications, 12 000 matchs, tout au long de l’année. Il y aura 34 catégories, des 11/12 ans aux 2èmes séries en passant par les vétérans. Nous aurons aussi 2 autres catégories pour des titres honorifiques en 9/10 ans ». Les vainqueurs pourront alors entrer en lice en championnat de France. Le titre chez les deuxièmes séries insulaires devrait être très disputé. La toute jeune Lola Tremellat,13 ans, qui vient d’intégrer le pôle France, Flore Mendez, Christine Antonetti chez les filles, plus ouvert encore chez les garçons avec les Berroyer, Chiappe, Gervasi ou Leandri. L’organisation sera à la hauteur avec 24 bénévoles, des cadres techniques, des arbitres et une équipe médicale. Début des rencontres le vendredi 17 mai à 9h, finales lundi 20 mai (lundi de Pentecôte) à partir de 15h30. Tout au long de ces championnats, des « Petits déjeuners» et ateliers rythmeront les journées avec notamment des initiations au pickleball.



En marge de la présentation de ces championnats de Corse, une délégation de la Fédération Française de Tennis et l'ancien et emblématique joueur, Mansour Bahrami, ont visité les locaux de la Ligue en fin de matinée puis se sont rendus au TC Miomo pour un moment d'échanges et d'ateliers en compagnie de jeunes licenciés et présidents de clubs.



Un autre grand évènement tennistique devrait avoir lieu à Lucciana en juillet prochain. Un ITF, International Tennis Fédération, rebaptisé Internaziunali di Corsica, sur terre battue. 64 joueurs professionnels masculins, dont des pointures, participeront à ce tournoi doté de 15 000 $. La Ligue Corse de Tennis communiquera sur le sujet en juin.