Les 24 Heures de Vignetta : inscriptions ouvertes pour la course solidaire à Ajaccio

La mobilisation est lancée pour les 24 Heures de Vignetta, une course où chacun peut relever son propre défi tout en soutenant une cause essentielle. Organisée par l’association Tous Pour Chacun, cette manifestation a pour objectif de sensibiliser la communauté insulaire aux enjeux de l’inclusion et de l’accessibilité pour les personnes en situation de handicap.



Les participants auront le choix entre plusieurs formats de course ou de marche : 1h, 3h, 6h, 12h ou 24h, seul ou en équipe, sur un circuit de 1,25 km aménagé au complexe de Vignetta. Au-delà de la performance, l’événement sera aussi un moment de partage, rythmé par des animations, des stands d’information et des espaces de convivialité.



L’appel est lancé aux Ajacciens et aux Insulaires souhaitant s’engager dans cette aventure solidaire. Les inscriptions sont désormais ouvertes et accessibles en ligne. Il est également possible de soutenir l’événement en relayant l’affiche officielle ou en encourageant les coureurs sur place.



Pour participer ou obtenir plus d’informations, les intéressés peuvent se rendre sur le site officiel des 24 Heures de Vignetta ou contacter directement l’organisation au 06 51 52 26 33.