Les 13èmes journées de la Marie Do à reviennent les 18,19 et 20 octobre à Ajaccio

Chaque année, au mois d'octobre, l'association corse de lutte contre le cancer, La Marie Do, organise plusieurs journées d’animations, spectacles, concerts et défis sportifs.







Cette manifestation destinée à collecter des fonds pour lutter contre la maladie, pour sa 13ème édition quitte la place Miot pour s'installer au Palais des Congrès de la ville impériale.







En partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Corse du Sud, la Mairie d’Ajaccio, l’agence de communication ARTECOM, les pompiers, infirmiers-sapeurs-pompiers du service de santé du SIS2A et l’école SupDesign, les 40 bénévoles réunis au sein d’un Comité d’Organisation (CODOR) travaillent ensemble depuis des mois pour offrir ce programme : 3 journées et 2 soirées exceptionnelles grâce au soutien de nombreux bénévoles, d’associations amies, d’entreprises partenaires qui, tous, partagent les mêmes valeurs fondamentales : sportivité, solidarité, convivialité, générosité.







Une marraine d’exception Francine Massiani







C’est avec son complice et ami, le comédien Petru Pasqualini qu’elle sera présente durant toute la Journée des enfants le 18 octobre et animera un atelier d’improvisation théâtrale et d’expression corporelle .











Un programme pour tous







Un grand espace de jeux, d’animation et de détente